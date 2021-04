Ibrahimovic e il rinnovo: "E' grazie ai tifosi se mi sento il benvenuto al Milan"

Fresco di rinnovo fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic affida a Milan TV i primi pensieri soffermandosi anche sulla reazione calorosa dei tifosi al suo ritorno in rossonero l'anno scorso: “Per questo mi sento benvenuto al Milan, grazie ai tifosi. Dal primo giorno ho avuto un feeling top, sto provando a dare sempre il massimo per loro perché senza di loro non è facile giocare. Con ottantamila persone che ti chiamano e ti vogliono in campo è un’altra cosa, con me sono sempre stati rispettosi. Quando gioco provo sempre a dare il massimo per tutti. Questo è il mio secondo giro di Milan, non mi hanno dimenticato, cerco di dare il più possibile in cambio".