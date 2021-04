Ibrahimovic: "Io allenatore? Sarebbe ancora più stressante, ma non si sa mai"

vedi letture

Fresco di rinnovo fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic affida a Milan TV i primi pensieri soffermandosi anche su una possibile carriera da allenatore dopo quella da calciatore: “Non posso dire sì o no, perché se dico sì lo faccio per parola da gentleman. Essere allenatore non è facile, perché è più stressante dell’essere calciatore perché devi trasformare tutte le tue informazioni su altri e loro devono fare quello che dici te. Ma non si sa mai eh…”.