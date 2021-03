Ieri Dybala a Innsbruck per un consulto. La Joya sta meglio, tutte le ipotesi sul rientro

Ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala, in attesa della conferenza stampa di Andrea Pirlo delle 14.30 in cui potrebbero arrivare novità in merito. Secondo il Corriere dello Sport nella giornata di ieri la Joya è volata a Innsbruck per un consulto col professor Fink in merito alle condizioni e alle terapie del ginocchio sinistro. Ed in tal senso, un bagliore di luce in fondo al tunnel sembra esserci, visto che il dolore è diminuito e le terapie sembrano funzionare. L'intenzione di Dybala sarebbe quella di esser disponibile per il Porto, ma con l'argentino sarà utilizzata la massima cautela e quindi è più verosimile un rientro in gruppo col Cagliari (14 marzo) o nel recupero col Napoli (17 marzo).

A prescindere dalla data del rientro, spiega il quotidiano, è già certa l'assenza di Dybala dalla chiamata dell'Argentina per la sosta di fine marzo. Nell'occasione la Joya resterà a Torino per lavorare e tornare al top della condizione.