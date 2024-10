Il 18enne Adzic stasera ha esordito in Serie A: "C'erano anche mamma e papà, che emozione"

Il talento 18enne della Juventus, Vasilije Adžić, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il suo esordio in Serie A e la vittoria di questa sera contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Voglio vincere tutte le partite con questa Juve. Per la Juventus è importante vincere le partite e vincere i titoli, oggi sono contento per i tre punti. È un'emozione impossibile da descrivere, oggi c'erano qui mamma e papà".

È una Juve molto giovane, ti stai integrando bene tra i grandi?

"Devo dimostrare tantissimo, non è stato facile per me perchP vengo dal Montenegro che è un Paese piccolo, però negli allenamenti sto cercando di migliorare e sto cercando di inserirmi".