Il Barça uscirà dalla Superlega? Pique parla chiaro: "Il calcio appartiene ai tifosi"

vedi letture

"Il calcio appartiene ai tifosi. Oggi più che mai". Un messaggio breve, di 9 parole. Ma tanto basta per far capire qual è il pensiero di Gerard Pique, uno dei capitani del Barcellona. Il difensore blaugrana, mentre si attende una posizione ufficiale del Barça in merito alla permanenza o meno nella Superlega, si schiera apertamente. E dà ragione ai tifosi che si sono mobilitati un po' in tutta Europa.