Tutti pazzi per Ekkelenkamp: anche il Genoa si unisce alla corsa, ma l'Udinese spara altissimo

Le voci di mercato attorno a Jurgen Ekkelenkamp continuano a moltiplicarsi, ma l'Udinese non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del centrocampista olandese. Nelle ultime ore si è parlato dell’interesse di Fiorentina e Genoa, con alcune indiscrezioni che ipotizzavano una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra che, tuttavia, sembra decisamente distante dalle richieste della società bianconera.

Ekkelenkamp, arrivato dall’Anversa nell’estate del 2023 per circa 8 milioni di euro, ha vissuto una stagione di crescita costante, diventando uno degli uomini chiave dello scacchiere tattico di Kosta Runjaic. I numeri confermano la sua importanza visti i cinque reti e quattro assist in 31 presenze. Un rendimento e una collocazione tattica che lo rendono un profilo ideale per il presente e il futuro dei bianconeri, che potrebbero cedere soltanto ad offerte ben più alte.

Per convincere la dirigenza friulana a prendere in considerazione una cessione servirà dunque la classica 'offerta irrinunciabile'. La valutazione che la dirigenza dell'Udinese ne fa supera infatti i 25 milioni di euro.