Il Benevento fa la partita ma gli episodi sorridono al Crotone: allo Scida è 2-0 all'intervallo

Primo tempo particolare, quello appena concluso allo Scida. A fare la partita è generalmente il Benevento, che ha tenuto a lungo i ritmi dell'incontro e il possesso del pallone, ma gli episodi stanno per ora sorridendo decisamente a un Crotone cinico nel colpire quando serve, ed aiutato fin qui anche dal pomeriggio non felicissimo di Glik. Il difensore polacco lo inaugura già dopo cinque minuti, girando di testa nella propria porta – anche con un bel po' di sfortuna – il cross di Pereira da sinistra, ed il tentativo di anticipare Simy si trasforma nell'1-0 del Crotone. Tenta di reagire sin da subito la squadra di Inzaghi, ma se prima il destro di Sau (11') trova la fondamentale opposizione di Djidji col corpo, per il resto, fino alla mezz'ora, le occasioni sannite si riassumono più che altro in una sequenza di calci d'angolo. I calabresi aspettano il momento ed il varco giusto, che si materializzano al 29', quando Messias innesca la ripartenza che porterà al gol del 2-0 firmato Simy, con ancora la complicità di Glik, che toglie il pallone dai piedi di Vulic ma lo consegna al colosso dell'attacco di Stroppa per il raddoppio. Provvidenziale pochi minuti dopo Cordaz a fermare Insigne in uscita, con lo stesso attaccante campano che deve alzare bandiera bianca poco dopo a causa di un infortunio, venendo rimpiazzato da Caprari. La squadra di Inzaghi continua a premere fino al duplice fischio, ma senza raccogliere alcun frutto: da segnalare un miracolo di Cordaz su tentativo acrobatico di Hetemaj ad inizio recupero. Allo Scida è dunque 2-0 per la squadra di casa all'intervallo.