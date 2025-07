Ufficiale Trapani, doppio colpo: ufficiali gli innesti di Maxime Giron e di Francesco Podrini

Di seguito riportiamo i comunicati di oggi del Trapani, volti ad annunciare gli acquisti di Maxime Giron e Francesco Podrini:

La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’F.C. Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Francoise Giron che ha sottoscritto con il club un accordo pluriennale.

Giron, classe 1994, è un terzino sinistro francese. Cresciuto nelle giovanili del Clermont, è arrivato in Italia al Montichiari. Tra le altre, ha vestito le maglie di Juve Stabia, Avellino, Reggiana, Potenza e Palermo dove è stato tra i protagonisti della promozione in cadetteria nella stagione 2021/2022. L’anno dopo passa al Crotone dove rimane fino al termine della stagione 2024/2025 collezionando 79 presenze e 4 reti.

Per Giron sono più di 300 le presenze nelle competizioni professionistiche.

«Ho firmato con il Trapani perché ho percepito, fin da subito, la voglia del presidente Antonini di avermi in squadra», ha dichiarato il neo calciatore granata. «Sono uno che non si risparmia mai e che ama mettere i compagni nelle condizioni di fare gol. Alla tifoseria prometto massimo impegno come ho sempre fatto. Ci vediamo presto allo stadio!».

Benvenuto in granata, Maxime!

La società Fc Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Francesco Podrini. Si tratta di un giovane centrocampista con notevoli prospettive di crescita. Classe 2007, Podrini proviene dal Fossombrone calcio, squadra che milita nel girone F di serie D, con cui ha collezionato 25 presenze.

Queste le sue prime parole: «Quando è arrivata la chiamata del Trapani non ci ho pensato due volte ad accettare questa sfida. Piazza storica, emozionante. So di essere il più giovane della rosa e darò tutto me stesso per fare una grande stagione. Le mie caratteristiche? Sono una mezz’ala mancina di inserimento, mi piace anche giocare dietro le punte come ho fatto al Viareggio con mister Giannichedda».

Benvenuto, Francesco!