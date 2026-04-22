Il Bob Marley del Parma è già esploso: Elphege, il destino nella carta d'identità

I shot the sheriff, e la divisa è quella di Kosta Runjaic, colpito nell'orgoglio e nel gioco e chissà se non anche nel destino da Nesta Elphege. Che dice sincero, chiaro, che "non mi chiamo Nesta per Alessandro ma per Bob Marley". Ovvero Robert Nesta Marley da Nine Male, il re del reggae, ambasciatore universale del rastafarianesimo, quello che "se non fossi diventato un cantante sarei stato un calciatore... o un rivoluzionario. Il calcio significa libertà, creatività, significa dare libero corso alla propria ispirazione".

Nesta Eplhege, acquisto invernale del Parma dal Grenoble, ennesimo colpo a sorpresa e importane e sorprendente e spesso riuscito dello scouting del ducali, ha esordito, ha fatto un assist e pure il gol che ha deciso la gara contro l'Udinese. Sangue camerunese, s'ispira a Samuel Eto'o, ma pure a Harry Kane, a Robert Lewandowski, a Erling Braut Haaland. Vola alto, e non si può dire quale fosse la ricetta per farlo di Nesta Marley.

L'applauso dei tifosi del Parma che lo stanno scoprendo è quello della pagella di queste colonne, sette e mezzo, poiché "il primo gol in Serie A è un capolavoro. Movimento da grande attaccante, tocco stupendo che lo mette a tu per tu con Okoye, senza che tremino le gambe. Si divora il raddoppio, praticamente a porta vuota". Concretezza e leggerezza. Sogni. Non può che esser così, con quel nome lì.