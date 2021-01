Il Bologna cerca un attaccante? Bigon frena: "Periodo complicato, ci muoveremo se necessario"

Ernesto Torregrossa, Roberto Inglese e Simone Zaza sono tre degli obiettivi del Bologna per rinforzare l'attacco. Il ds Riccardo Bigon, però, non vuole sentire parlare di spese folli: "Dobbiamo fare un discorso più ampio. In Italia si pensa al mercato tutti i giorni, ma il periodo è difficile: Bayern, Manchester City e Liverpool non faranno nulla e non possiamo pensare di fare follie. Se ci sarà qualcosa da aggiungere e riusciremo a incastrare alcuni tasselli, potremo fare qualcosa come in difesa. Altrimenti dovremo contare sulle nostre forze", ha detto a Sky Sport.