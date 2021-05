Il Bologna costruisce e spreca, il Genoa segna. Al Dall'Ara finisce 2-0 per i liguri

Gara vivace ed equilibrata al Dall’Ara nei primi dieci minuti con un paio di occasioni per parte, la più clamorosa è per il Bologna che sugli sviluppi di un angolo colpisce il palo con Tomiyasu. Al 12° però arriva il vantaggio del Genoa con Zappacosta che riceve un bel pallone filtrante che trova mal posizionata la difesa emiliana, si accentra e batte con una conclusione imparabile sul secondo palo Ravaglia. Il Bologna si riversa in avanti, stringe d’assedio la difesa ligure e al 18° con Orsolini di testa sfiora il pari, ma Perin è reattivo a deviare in corner la conclusione da due passi del numero 7 felsineo. Il Bologna cresce e attorno al 20° ha altre tre occasioni con Orsolini, che calcia sbilanciato da Zappacosta su Perin in uscita, Palacio e Barrow, con quest’ultimi due che calciano a lato. Il Genoa agisce di rimessa e alla mezzora va vicina al raddoppio con Scamacca che scappa via a Soumaoro, che scivola goffamente, e poi cerca la conclusione di precisione mandando però la palla di poco a lato. Nel finale occasione anche per Pandev, su errore di Danilo in controllo, col macedone che però non riesce a calciare in maniera pericolosa.

Nella ripresa il copione non cambia con il Bologna che fa la partita, ma spreca troppe occasioni per pareggiare e il Genoa che difende e tenta il contropiede per chiudere la gara. È però la squadra ospite a segnare come nel primo tempo. All’ora di gioco su azione d’angolo Danilo commette l’ingenuità che non ti aspetti da un giocatore della sua esperienza colpendo di mano tentando di anticipare l’avversario. L’arbitro concede il rigore che Scamacca realizza con freddezza. Nonostante i cambi e il baricentro spostato in avanti il Bologna fatica a creare e sembra pagare a livello psicologico il secondo gol genoano con gli ospiti che controllano con meno affanno le iniziative dei padroni di casa. Il Genoa in contropiede però punge e all’80° Ravaglia è chiamato alla parata su un tiro da posizione defilata di Pjaca. La gara si spegne piano piano con le due squadre che alla fine possono festeggiare la matematica salvezza.