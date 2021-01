Il Bologna, la ricerca della punta e la volontà del Betis: Sanabria è felice a Siviglia

La stima di Walter Sabatini per Antonio Sanabria è vera, forte e concreta. Lo portò per primo in Europa, a Roma, e anche adesso ne segue gesta e partite, in quel di Siviglia. Solo che col Betis ha uno stipendio importante e anche lo stesso paraguaiano si trova bene in Spagna. La stima c'è ma per adesso non ci sono offerte concrete sul tavolo: gli emiliani stanno cercando una punta in prestito con riscatto, il Betis sta valutando una cessione in attacco tra le tre punte (gli altri sono Loren e Borja Iglesias). Ma per adesso tutto fermo. Agli attestati di stima, a una corte che dura da anni.