Il Bologna spreca, il Genoa no. Al Dall’Ara è 0-1 al 45°: decide Zappacosta

vedi letture

Una rete del terzino Zappacosta al 12° permette al Genoa di chiudere in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Bologna al Dall’Ara. Gara equilibrata in avvio con i padroni di casa che colpiscono anche un palo con Tomiyasu, ma poi si distraggono su un filtrante da centrocampo per l’accorrente terzino che controlla, si accentra e batte sul secondo palo un Ravaglia che non può nulla per evitare il gol. La risposta della squadra di Mihajlovic è furiosa con tantissime occasioni create che però non portano a nulla o per l’intervento di Perin, prodigioso su un colpo di testa di Orsolini da due passi, o per la mancata precisione degli avanti felsinei che con ancora Orsolini, Palacio- due volte -, Barrow e infine Tomiyasu non riescono a trovare il pari. Il Genoa si difende con tutti gli uomini a disposizione e cerca di colpire in contropiede come poco prima della mezzora quando Scamacca calcia di poco a lato dopo essere scappato via a Soumaoro. Nel finale occasione anche per Pandev che per poco non approfitta di un errore di Danilo in area di rigore.