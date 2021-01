Il Bologna torna alla vittoria: Orsolini stende un Hellas Verona in piena emergenza

Il Bologna capitalizza al massimo il calcio di rigore realizzato a metà primo tempo da Orsolini per portare a casa tre punti importantissimi contro un Hellas Verona che paga le tante assenze e una giornata opaca di Kalinic. Per il Bologna tante occasioni per raddoppiare, ma non concretizzate per la mancanza di freddezza e cattiveria degli avanti di Mihajlovic con l'Hellas che resta così in gara fino all'ultimo sfiorando anche il pari in pieno recupero.

Ritmi intensi al Dall’Ara in avvio con le due squadre che si affrontano a viso aperto e cercano di sbloccare subito la gara anche se nei primi dieci minuti si registra una sola parata – Silvestri facile su Barrow – da parte degli estremi difensori. Al 16° l’azione che sblocca il match: lancio profondo per Orsolini che calcia di prima intenzione appena dentro l'area trovando la respinta di Silvestri. Sul pallone arriva Soriano per primo che si allarga alla ricerca del tiro trovando invece il rigore per il tocco del portiere in uscita bassa. Sul dischetto va Orsolini che trasforma con freddezza spiazzando Silvestri. L’Hellas appare frastornata e il Bologna prova ad approfittarne per piazzare un uno-due che sarebbe micidiale, ma la difesa riesce a chiudere prima che gli attaccanti rossoblù facciano male negli ultimi 20 metri. La risposta dell’Hellas arriva al 25° con uno scambio sulla sinistra che libera Dimarco al cross: il pallone teso in mezzo viene messo in corner da Djiks. I veronesi chiudono in crescendo, ma senza portare gravi pericoli alla porta di Skorupski.

Gara vivace ed equilibrata anche a inizio ripresa con Barrow che al 49° strozza troppo il tiro dal limite al termine di una bella azione personale e Lazovic al 53° che spara a lato dopo un’azione manovrata iniziata sulla destra. Il Bologna crea di più, ma l’assenza di un vero finalizzatore appare evidente negli ultimi 20 metri quando si cerca più il passaggio al compagno che il tiro in porta col risultato che Silvestri praticamente non deve compiere interventi. L’occasione migliore nella ripresa è però per Kalinic che scatta sul filo del fuorigioco e si presenta da solo davanti a Skorupski bravo a chiudergli lo specchio e negare il pari all’Hellas. Il Bologna continua a peccare di cattiveria sotto porta mantenendo così la gara in equilibrio con Barrow e Orsolini che troppo spesso perdono il momento del tiro trovando anche un attento Silvestri sulla loro strada. Nel finale il Bologna cala un po' l’intensità e l’Hellas prende campo senza però riuscire ad arrivare in maniera pericolosa a ridosso dell’area di rigore con solo qualche tiro dalla lunga che spaventa, ma non troppo, i felsinei. L'occasione migliore capita in pieno recupero a Di Carmine che in spaccata manda di poco a lato un cross del solito Lazovic.