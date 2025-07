Ufficiale Il Borussia Dortmund non aspetta: svelata la cessione di Jamie Gittens al Chelsea

Jamie Gittens sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea, come confermato questa sera dal Borussia Dortmund attraverso un comunicato ufficiale. Dopo mesi di lunghe trattative, il club londinese avrebbe finalmente sborsato 65 milioni di euro per assicurarsi il 20enne dei gialloneri, per un contratto fino al 2032 con i Blues.

Il comunicato del BVB

"Il giovane attaccante del Borussia Dortmund Jamie Gittens (20 anni) è prossimo a un trasferimento al Chelsea, club della Premier League inglese. Tutte le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo questo giovedì a Fort Lauderdale (USA). Rimangono da definire solo i dettagli contrattuali.

Sia il BVB che i londinesi stanno attualmente partecipando al FIFA Club World Cup negli Stati Uniti.

Gittens era arrivato nel 2020 dal settore giovanile del Manchester City al Borussia Dortmund. Da allora ha collezionato 76 presenze in Bundesliga (con 12 gol) e 23 partite in UEFA Champions League (realizzando 5 reti)".

Il CEO del Dortmund, Lars Ricken, ha commentato ai canali ufficiali del BVB: "La carriera di Jamie Gittens è un esempio perfetto dello sviluppo dei grandi talenti al Borussia Dortmund. Lo abbiamo scoperto molto presto, preso praticamente a costo zero, formato nel nostro centro giovanile d’eccellenza e gli abbiamo dato spazio anche al più alto livello tra i professionisti. Jamie ha ripagato la fiducia con impegno, prestazioni e gol. Il suo trasferimento nella sua patria d’origine rappresenta per noi un affare molto vantaggioso. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro sportivo”.