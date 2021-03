Il centravanti di cui la Juve non può fare a meno. L’unico in rosa: Morata torna anche a segnare

Un minuto per capovolgere lo Spezia e ristabilire quello che sarebbe l’ordine naturale delle cose. Firmato Alvaro Morata, cambio decisivo (con l’innegabile contributo di Bernardeschi) di Andrea Pirlo nel 3-0 della Juventus allo Spezia. Un ritorno al gol, e al sorriso, per lo spagnolo: in Serie A, nel 2021, era ancora a secco. Il suo conteggio era fermo a quattro reti in campionato, in una stagione comunque positiva, soprattutto se si guarda la Champions League. Ma oltre ai gol c’è di più.

È il centravanti di cui la Juve non può fare a meno. Con l’ingresso di Morata, i bianconeri sono stati più tutto. Più alti, più pericolosi, più squadra, più ficcanti. Al di là della rete, l’ex Atletico Madrid porta in dote la sua capacità di riempire l’area. Di farsi centro di gravità permanente, anche spalla di Cristiano Ronaldo che di un 9 ha sempre avuto bisogno. Come la Juve di oggi, pronta a costruirsi intorno al suo centravanti. Un unicum, in una squadra di pezzi unici, e infatti quando manca qualcuno la differenza si sente, come ora che le defezioni sono numerose. Morata è il centravanti di cui la Juve non può proprio fare a meno, un tesoro da custodire con gelosia se è vero come è vero che è ancora in fase di ripresa. L’obiettivo si chiama Porto, e avere uno come Alvaro, in una serata come quella, farebbe la differenza.