TMW News Il Como non si nasconde più: obiettivo Champions. Fiorentina, vittoria fondamentale

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul campionato e in particolare sul Como che ora - dopo la vittoria di domenica sulla Roma - si trova al quarto posto in classifica. La squadra di Fabregas, a nove partite dalla fine, inizia a credere sempre più in un posto Champions, un traguardo davvero difficile da pronosticare ad inizio stagione. Quanto alla Roma, si avvicina il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna (1-1- all'andata), con i giallorossi che cercano un riscatto dopo le ultime prestazioni che dal punto di vista dei risultati non sono state soddisfacenti. Ci si sofferma anche sull'Atalanta che dopo il pesante ko della settimana scorsa in Champions contro il Bayern Monaco, domani sarà in Germania per la gara di ritorno.

Fiorentina, vittoria che vale doppio

Il successo di ieri della Fiorentina in trasferta contro la Cremonese ha un significato speciale per i viola nella lotta salvezza, considerato che adesso hanno un vantaggio di quattro punti sulla formazione grigiorossa e hanno scavalcato anche il Lecce. E' emersa la maggior qualità della Fiorentina che adesso sposta la sua concentrazione sulla Conference: giovedì è in programma il ritorno degli ottavi contro i polacchi del Rakow, sconfitti due a uno all'andata al Franchi.

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