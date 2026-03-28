Il Como studia la squadra Under 23, Roberts: "Stiamo valutando. Servirebbero strutture"

Osian Robert, Head of Development del Como, ha parlato ai microfoni di Como Tv del progetto giovanile del club: “Una delle cose più importanti su cui concentrarsi era creare un ambiente in cui tutti potessero crescere. I giocatori, ma anche lo staff. Tutti devono sentire di poter dare un contributo positivo, sia dentro che fuori campo”.

Cosa avete studiato per i ragazzi?

“Abbiamo cercato di creare un network di supporto, per aiutarli a crescere anche come persone, al di là dell’aspetto tecnico. È molto importante, a livello educativo e psicologico: abbiamo circa 24 giovani, che vivono a Como, lontano da casa. Devono ambientarsi ed essere felici in questo contesto”.

Il rapporto con la prima squadra?

“Ogni settimana c’è la possibilità, per i giovani che la meritano, di allenarsi con la prima squadra. È qualcosa a cui possono ambire, li aiuta a capire come funziona il calcio dei grandi”.

In Coppa Italia ha esordito Bonsignori…

“È un buon esempio. A livello di scouting, dimostra che abbiamo fatto bene a inserirlo in estate, riconoscendo il suo valore a livello fisico, tecnico, tattico, psicologico. Dopo meno di tre mesi di lavoro, Fabregas, che crede nei giovani, ha fatto allenare Lorenzo con la prima squadra e l’ha fatto esordire in Coppa Italia con il Sassuolo nel finale. È un sogno diventato realtà per lui e dimostra a tutti i giocatori che può succedere”.

Qual è il progetto per questi ragazzi quando cresceranno?

“Dovremo valutare cosa fare. Se partiranno in prestito, se creare partnership con altre squadre, magari all’estero. Oppure se introdurre una squadra Under 23, come altri club fanno in Italia. Sono considerazioni che stiamo facendo: se questa squadra nascerà, ci sarà un gran bisogno di strutture. Questo crea una discussione sulla possibilità di costruire un centro sportivo, affinché tutte le nostre squadre giochino e si allenano lì”.