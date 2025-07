Il ct del Canada: "David ha tutto per ripetere i 25 gol anche alla Juventus"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico del Canada Jesse Marsch ha commentato l'acquisto della Juventus di Jonathan David: "Non sono sorpreso perché la Juventus è un top club e poi l’entourage di David - ha esordito - quando nei giorni scorsi eravamo ancora impegnati nella Gold Cup, mi aveva parlato della possibilità. Negli ultimi mesi molte big europee mi hanno chiesto informazioni su di lui. Sono contento che Jonathan abbia scelto la Juventus.

Perché Jonathan aveva tre priorità: la Champions, un club con una storia vincente e la possibilità di giocare. Alla Juventus troverà tutto. E io, che ho un debole per l’Italia e una casa vicino a Viareggio, avrò un motivo in più per venire nel vostro fantastico Paese. Sicuramente sarò allo stadio per Pisa-Juventus, ma andrò anche a Torino.

Che tipo di attaccante è? Un top. La sua principale qualità è l’intelligenza: conosce il calcio e soprattutto capisce i momenti della partita, anche per questo motivo segna tanto. Alla tecnica abbina un innato tempismo: fa gol in tutti i modi. Jonathan ha tutto per ripetere i 25 gol anche alla Juventus. In Serie A ci sono grandi attaccanti, ma sicuramente David lotterà per la classifica dei bomber".