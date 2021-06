Il ct della Svezia: "Ho controllato la riabilitazione di Ibrahimovic, non è molto avanti..."

L'allenatore della Svezia, Janne Andersson, nell'ultima conferenza stampa è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan alle prese con un infortunio che non gli ha permesso di prendere parte a Euro 2020: "Ho avuto contatti con Zlatan e non è così avanti nel recupero, come avevamo capito fin dall'inizio. Naturalmente ho fatto un controllo extra per vedere come stesse andando la sua riabilitazione. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho controllato per sicurezza e non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione. L'avrei sentito a prescindere da questi forfait ma naturalmente ho colto l'occasione per controllare quando questa situazione si è presentata".