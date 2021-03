Il derby di Genova finisce 1-1: Festival senza emozioni. Gli assoli sono di Zappacosta e Tonelli

Genoa-Sampdoria 1-1 al 90'

Il derby della Lanterna finisce 1-1. Quando Pairetto fischia la fine, a Sanremo si celebra un commovente ricordo di Ennio Morricone. Quando l'arbitro decreta la fine del primo tempo a Genova, centocinquanta chilometri più a ovest sulla costa deve ancora salire sul palco il primo big. Berti. Mentre i salotti discutono della traversa fortuita di Zajc, delle gran carriere sulle fasce di Augello e Candreva, della disfida tra Destro e Keita senza fortune, ecco Orietta Berti, presentata da Amadeus e Fiorello. Canta Finché ti sei Innamorato ma per questo calcio, per questo derby, sarebbe stata più opportuna Finché la barca va, in un campionato di scontri alla deriva, di tamponi e tamponamenti. Poi Bugo e, al momento dell'assolo, suona il Genoa: Strootman è direttore d'orchestra e Zappacosta si muove col tempismo di un primo violino. Lancio in profondità millimetrico, Candreva paga dazio all'età e Tonelli alla superficialità del momento: l'esterno s'incunea, anticipa tutti e di destro buca Audero.

Golden Globe Patrimonio nazionale, Laura Pausini è fresca di Golden Globe per l'interpretazione in Io sì. I ritmi sanremesi son quelli del derby e prima che inizi a cantare fanno in tempo a entrare Jankto per Verre e a sfiorare il gol Candreva: tiro da lontanissimo e deviazione di Keita ma Perin c'è. La partita scivola via ma senza sussulti fino al settantesimo. Senza eccessivi giri di parole, settanta minuti di brutto derby. Ranieri prova a dar la svolta con Gabbiadini per Keita, Ballardini a rispondere con l'esperienza di Pandev in campo. Nel frattempo a Sanremo c'è Gaia, che arriva dai talent show e che ora è sul palco della tradizione. E' il settantacinquesimo di gara, "Il mio cuore amaro, un disordine raro" e pare perfetta per le espressioni a bordo campo di Ranieri.

Dagli errori al pari Il calcio fa giri immensi. Candreva e Tonelli, attori protagonisti della rete del Genoa firmata da Zappacosta, sono invece quelli del pareggio blucerchiato. Giusto mentre a Sanremo arriva Lo Stato Sociale col suo 'Combat Pop. "Sbaglia anche il migliore, ma con stile!". Soprattutto nel rimediare: angolo che è un arcobaleno dell'esterno destro che andrà avanti con gli anni ma ha classe cristallina. Il Genoa difende a zona sull'angolo e su Tonelli, che sin dai tempi di Empoli è un'ariete, non è mai un'ottima idea. Incornata e Perin spettatore. Intanto all'Ariston si celebra la memoria di Ennio Morricone. Un punto per uno. Colonna sonora finale. Sipario, sul derby.