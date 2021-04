Il finale di Cagliari-Parma: Kurtic si accascia in lacrime, Joao Pedro lo consola

vedi letture

Se dalla sponda di Cagliari non si può far altro che festeggiare, in casa Parma è il momento dello sconforto maggiore, e anche delle lacrime. E' il caso di Jasmin Kurtic, protagonista di un incredibile gol divorato da due metri sul 3-1 per il Parma, che al triplice fischio dell'arbitro Valeri si è accasciato a terra in lacrime per la sconfitta dei suoi. Ad avvicinarsi per primo al centrocampista sloveno è stato l'avversario Joao Pedro, che in passato era stato compagno dell'ex SPAL a Palermo: il brasiliano si è seduto al fianco di Kurtic scambiando qualche parola e provando a consolare l'avversario con un bel gesto di sport.