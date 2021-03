Il fratello di Maradona chiama Aguero: "Macché Juventus, vieni al Napoli"

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando, è intervenuto su Radio Kiss Kiss per parlare del futuro di Aguero, ex compagno della nipote Giannina: "Ho parlato con Giannina (ex compagna di Aguero) e non gli ho chiesto di Aguero, stasera la chiamo e gli chiedo come vanno le cose e poi magari parlerà ad Aguero e gli dirò di venire qui a Napoli dove c'è il sole e il mare. Ad Aguero dico: ma quale Juventus, vieni a Napoli! Immaginate questo tridente: Aguero, Insigne, Mertens. Sarebbe straordinario vederlo allo stadio Maradona".