Il futuro degli azzurri. Il punto su Barella: capitan futuro dell’Inter, il primo degli incedibili

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Nicolò Barella - C’è da chiederselo? Non v’è ridimensionamento che tenga, il centrocampista sardo è con ottime probabilità il primo nella lista degli intoccabili di casa Inter. Arrivato dal Cagliari dopo un lungo e complicato corteggiamento, il classe ’97 ci ha messo pochissimo a diventare uno dei perni attorno a cui ruotava il progetto di Antonio Conte. Sarà al centro anche di quello di Inzaghi: praticamente, è il capitano in pectore della formazione nerazzurra, aspettando che arrivi il momento di raccogliere l’eredità di Handanovic. Piace, su questo non vi sono dubbi: al Bayern Monaco, per esempio. Anche per questo motivo, nonostante il contratto reciti 2024 alla voce scadenza e quindi possa lasciare tranquilli, in viale della Liberazione si inizia a parlare di rinnovo.

