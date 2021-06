Il futuro degli azzurri. Il punto su Berardi: Carnevali vuole farne il Totti del Sassuolo

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Domenico Berardi - “Lo vogliono in tante, ma sarà il simbolo del Sassuolo”. Parole e musica di Giovanni Carnevali, che il suo proposito l’ha chiarito: fare di Berardi il Totti dei neroverdi. Progetto complicato, perché i neroverdi a oggi possono offrire tanto al classe ’94, ma non la possibilità di vincere. Cosa cona di più, quello o essere una stella a casa propria? È questa la domanda a cui Berardi, reduce dalla sua miglior stagione in carriera (17 gol e 8 assist in 30 presenze), dovrà dare una risposta se arriveranno offerte concrete. Le sirene non mancano: è sfumata l’era del ragazzo prodigio, in compenso Berardi è diventato un calciatore maturo che magari non diventerà il Messi italiano ma alle grandi d'Italia (chi più chi meno) piace pur sempre parecchio.

