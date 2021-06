Il futuro degli azzurri. Il punto su Jorginho: centro di gravità permanente a Londra

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Jorginho - E chi lo muove più? Titolare a fasi alterne nella prima parte di stagione sotto Lampard, con l’arrivo di Tuchel è tornato al centro assoluto del Chelsea. Cioè della squadra che ha vinto la Champions League, per chi non lo sapesse. L’Italia, se gli manca, se la gode in Nazionale. Con i Blues, Jorginho è legato da un contratto fino al 2023: di recente il suo agente ha inoltre detto in maniera piuttosto chiara che a Londra sta benissimo e non ha nessuna intenzione di tornare. In Serie A piace parecchio: ci fosse la possibilità, la Juventus si fionderebbe sull’ex Napoli. Mentre al momento i costi sarebbero comunque proibitivi per gli azzurri o eventualmente anche per la Lazio dove è approdato il suo mentore Sarri (che però a Torino non è riuscito a portarlo). La possibilità, però, al momento non sembra proprio esserci.

