Il futuro di Morata legato agli incastri di mercato: da Kean a Icardi, tanti i nomi per la Juventus

vedi letture

18 gol e 12 assist sono un bottino più che discreto, per Alvaro Morata. Ma nonostante i buoni numeri il suo futuro alla Juventus non è ancora scritto. Al solito e come noto, le strade disponibili per i bianconeri sono tre: rinnovo del prestito per un'altra stagione per ulteriori 10 milioni, riscatto per 45 milioni o nuova separazione. La Juventus pensa e riflette, anche se molto dipenderà dai vari incastri di mercato dei prossimi mesi. Il primo nome su cui sta lavorando Paratici è infatti quello di Moise Kean, giocatore in prestito al PSG ma di proprietà dell'Everton che gradirebbe un ritorno in bianconero coi gradi del titolare. Anche per questo lo stesso PSG si sta cautelando seguendo Arek Milik, obiettivo di lunga fata della Juventus. Un altro nome che potrebbe togliere chance di permanenza allo spagnolo è quello di Mauro Icardi, ma in questo caso un'operazione col PSG sarebbe possibile solo tramite uno scambio di lusso, magari con Paulo Dybala o Cristiano Ronaldo.