Il futuro di Pirlo è sempre più incerto. Possibilità di permanenza alla Juve mai state così basse

A prescindere da quella che sarà la classifica finale, l'accesso alla prossima Champions League e le parole dei dirigenti della Juventus (l'ultimo è stato Fabio Paratici), le possibilità di vedere Andrea Pirlo sulla panchina bianconera anche il prossimo anno non sono mai state così basse, per la Gazzetta dello Sport. Il rischio di arrivare quinti, quindi fuori dalla Champions, c'è e a quel punto il destino di Pirlo sarebbe segnato. Ma per il quotidiano i dubbi resterebbero anche in caso di quarto posto. Se la Juventus è quella vista ieri e più in generale nell'arco della stagione, l'ultimo posto Champions basterebbe a cancellare i pensieri? O esisterebbe il rischio di considerare un cambio di allenatore alle prime difficoltà del nuovo campionato?