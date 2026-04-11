TMW Il gallo torna a cantare: 194 giorni dopo, Pisacane ritrova Belotti per lo sprint salvezza

Solo notizie positive per il Cagliari questo pomeriggio. In primis, la vittoria contro la Cremonese nel delicatissimo scontro salvezza di oggi pomeriggio contro la Cremonese. 3 punti firmati Sebastiano Esposito, che collocano i sardi a 6 punti dal terzultimo posto (occupato dal Lecce, che però è a quota 27 come la Cremonese e deve ancora giocare nel weekend). Da non sottovalutare, inoltre, il rientro in campo nelle file rossoblù di Andrea Belotti.

Al minuto 88', quando il Cagliari doveva ormai solo pensare a difendere il prezioso vantaggio, Pisacane ha tolto un esausto Esposito e ha fatto entrare il gallo, per tenere qualche pallone lontano dall'area e far passare i secondi. Rientro importante per Belotti, 194 giorni dopo l'ultima apparizione in campo. Era il 27 settembre quando l'ex Torino, in uno scontro con il portiere Martinez nel corso del match contro l'Inter, ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Davvero un brutto colpo per Belotti, che aveva iniziato al meglio la sua avventura cagliaritana siglando 2 gol nelle prime 2 partite in rossoblù. Da lì in poi un lungo calvario, fino ad arrivare al tanto sospirato rientro odierno. Ora Pisacane ha una freccia in più nel suo arco, in grado di segnare reti decisive per centrare la permanenza in Serie A.