Belotti torna in campo dopo l'infortunio: "È stato un viaggio lungo, ma non ho mai mollato"

Dopo il brutto infortunio al ginocchio, Andrea Belotti è tornato in campo e lo ha fatto nel successo per 1-0 del Cagliari contro la Cremonese. L'attaccante italiano ha voluto condividere il suo stato d'animo sul proprio profilo Instagram con un post nel quale ha cercato di racchiudere tutte le sensazioni provate: "196 giorni, forse i più lunghi della mia vita, giorni in cui ho sognato solo di poter rimettere piede in campo".

Belotti poi ha proseguito, spiegando quanto per lui questa gara non sarà mai come tutte le altre: "Mi porterò dentro il ricordo di questa partita, poter esultare con i miei compagni per la vittoria e aver sentito il calore dello stadio che mi ha regalato una grandissima emozione. Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo recupero".

Qualcuno però più di altri, come è logico che sia: "Soprattutto un immenso grazie a mia moglie e alle mia figlie, che sono state il motore di questi mesi, che mi hanno supportato e rincuorato in ogni momento di difficoltà e mi hanno spinto ogni giorno a trovare la forza per lavorare sempre più duramente per tornare a fare ciò che più amo. È stato un viaggio lungo, ma non ho mai mollato".