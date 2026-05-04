Belotti non dimentica gli anni in granata. E onora il Grande Torino nell'anniversario di Superga

Sette anni al Torino non si dimenticano, soprattutto se sei stato il capitano nonché giocatore più rappresentativo. Andrea Belotti ha vestito la maglia granata in 251 occasioni, segnando 113 reti. E ha avuto l'onore di leggere in più di un'occasione i nomi dei giocatori del grande Torino morti tragicamente il 4 maggio 1949 nello schianto aereo di Superga.

E oggi il Gallo ha onorato la memoria di quella grande squadra con un post su Instagram, che lo vede immortalato davanti alla basilica: "Lì dove il tempo si è fermato, lì dove i nostri eroi ci hanno lasciato. Onore al Grande Torino, sempre".

Molte le reazioni al post dei tifosi del Toro che hanno applaudito il giocatore per il suo messaggio, confermando un legame che non si è mai dissolto.