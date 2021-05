Il Genoa è salvo, Pandev: "Un miracolo. A Natale avevamo 7 punti, poi è arrivato Ballardini..."

"La salvezza ottenuta col Genoa? "Importantissima e arrivata con due turni di anticipo, siamo felicissimi". Parla così Goran Pandev, ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo iniziato malissimo il campionato, a Natale avevamo 7 punti. Poi con Ballardini le cose sono cambiate, secondo me abbiamo fatto un vero miracolo a salvarci".

Il discorso, poi si sposta su Euro2020. "Per me portare la Macedonia all'Europeo era un sogno - prosegue l'attaccante -, ci abbiamo creduto, abbiamo creato un bel gioco anche divertendoci. E' stata un'impresa per tutto il Paese. Nessuno a casa credeva in questo gruppo, ma ci siamo guardati in faccia con la voglia di dimostrare di potercela fare. Io ho vinto tanto con i club, ma il mio sogno è sempre stato fare qualcosa di importante con la maglia della Nazionale".

Scamacca, Perin e Zappacosta stanno facendo molto bene al Genoa. Andranno all'Europeo? "Scamacca è un giovane in prospettiva fortissimo. Zappacosta sta facendo la differenza, spero vada all'Europeo perché se lo merita. Anche Perin è bravissimo. In italia c'è tanta concorrenza, non come con la Macedonia, siamo al massimo 14-15 a giocarci il posto...".

Il ritiro dal calcio dopo l'Europeo è confermato? "Ora mi godo la salvezza, poi giocherò l'Europeo, la mia idea resta di smettere subito dopo, ma ancora non so nulla...".