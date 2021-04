Il Genoa sorride: per Zappacosta nessuna lesione muscolare. Il report medico del club

Arrivano buone notizie in casa Genoa in merito alle condizione di Davide Zappacosta. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore rossoblù - riporta infatti la nota medica del club - non hanno evidenziato lesioni muscolari. Le condizioni del calciatore verranno valutate giorno per giorno.