Il predestinato Amad Diallo: 40 milioni e un curriculum impressionante prima del gol al Milan

vedi letture

A 18 anni e 243 giorni, Amad Diallo è entrato nella storia del Manchester United come più giovane marcatore non inglese del club nelle coppe europee. I 40 milioni spesi per lui in estate ora acquisiscono un senso ben preciso anche agli occhi di chi non ha dimestichezza con il calcio giovanile: chi invece ha seguito i primi passi nel calcio che conta dell'ivoriano, non è certo rimasto sorpreso. Attaccante dai mezzi fisici impressionanti, in particolare velocità e scatto nel breve, ma anche potenza, ha stregato sin dalle sue primissimi apparizioni con la formazione Under 23 dei Red Devils, che lo hanno tesserato a gennaio dopo aver versato l'acconto a fine mercato estivo. Un investimento importantissimo, pari a circa 40 milioni di euro, che ha iniziato a ripagare sin da subito: piogge di gol e assist coi giovani "Diavoli" e ora il pesantissimo gol del vantaggio contro il Milan, nell'ottavo di Europa League in corso all'Old Trafford.