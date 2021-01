Il ko di Luiz Felipe, i paletti e un nome che spicca sugli altri: Lazio ancora a caccia del difensore

Partiamo dal presupposto cardine: Luiz Felipe starà fuori oltre due mesi. Inevitabile, per la Lazio di Simone Inzaghi, tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto. Ma i paletti in tal senso, in casa biancoceleste, sono tanti e costringono la dirigenza a zigzagare nelle pieghe di un mercato già di per sé complicato a causa della pandemia. Il profilo che cerca la Lazio deve avere requisiti precisi: deve saper giocare da terzo di difesa, deve rispettare gli indici di liquidità a cui più o meno tutti i club devono sottostare e possibilmente deve essere un Under per la questione delle liste e per non sacrificare proprio il brasiliano una volta che sarà rientrato in gruppo (o un over della rosa).

Viene da sé, trovare il nome giusto, il nome che rispetti i parametri e che sia da Lazio, non è affatto semplice. Si era parlato di Sokratis, ma proprio per l’età e per le richieste d’ingaggio il profilo non ha mai convinto fino in fondo. C’è stata l’idea Maksimovic del Napoli, ma nonostante il contratto in scadenza difficilmente Gattuso lo farà partire. Piacciono Rugani, della Juventus ma in prestito al Rennes, e Mustafi dell’Arsenal (a scadenza), ma nelle ultime ore il profilo che appare più convincente e per i motivi di cui sopra è quello di Jean-Clair Todibo. Il francese è di proprietà del Barcellona e negli ultimi mesi di prestito al Benfica non si è adattato, vedendo pochissimo il campo. Per questo il club lusitano non sembra intenzionato a mettere particolari paletti di fronte al suo addio, con lo stesso Barça che sarebbe assolutamente pronto a farlo uscire nuovamente. La palla passa a Tare, che avrà esattamente una settimana per sistemare la rosa di Inzaghi.