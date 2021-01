Il mercato del Milan dopo Mandzukic: adesso Tomori, poi la ricerca del terzino

Il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Mario Mandzukic, attaccante svincolato reduce dall'esperienza all'Al Duhail in Qatar. Adesso sarà l'ora di Fikayo Tomori dal Chelsea, con la strada che pare tracciata. Prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro sembra la formula individuata dalle società, a breve potrebbe essere anche in Italia per visita e firme, addirittura tra domani e giovedì. Poi avanti col terzino sinistro: sbloccato l'addio di Andrea Conti al parma, scatta la ricerca di un'alternativa a Theo Hernandez. Difficile Junior Firpo per costi e disponibilità del Barcellona di trovarne l'erede. Così il club rossonero passerà al vaglio altre opportunità in prestito, giocatori pronti per il presente, mentre per il futuro i nomi caldi sono quelli di Matias Vina del Palmeiras, Iago dell'Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Cp. Intanto contatti per Otavio del Porto che va in scadenza in estate.