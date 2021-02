Il mercato del PSG - Pochettino non riabbraccia l'allievo Alli. Colpi rimandati in estate

Come tutte le grandi, il Paris Saint-Germain ha osservato da spettatore il mercato invernale. Leonardo, stavolta, non ha piazzato nemmeno un colpo last-minute, come invece aveva fatto in estate ingaggiando Rafinha e Moise Kean. Facile quindi aspettarsi i parigini protagonisti in estate, quando tenteranno tre colpi straordinari: il primo, manco a dirlo, è Lionel Messi, che molto probabilmente lascerà il Barcellona e cerca l'ultima sfida di una carriera già leggendaria. Ma dalla Spagna, sempre a parametro zero, potrebbe arrivare anche Sergio Ramos, sogno per quello che è il reparto sicuramente più debole della squadra di Pochettino. L'ex tecnico del Tottenham avrebbe voluto portare in Francia il suo pupillo, Dele Alli, ma la permanenza di Eriksen all'Inter ha fatto saltare il giro di centrocampisti che avrebbe coinvolto anche Paredes. Ora sarà tempo di pensare ai rinnovi, su tutti quelli delle stelle Neymar e Mbappé. E poi ci sarà anche un tentativo per Alaba, altro pezzo pregiato in scadenza di contratto.

PARIS SAINT-GERMAIN all. Mauricio Pochettino (nuovo)

ACQUISTI: Bulka (Cartagena)

CESSIONI: Jesé (svincolato), Bulka (Châteauroux), Fadiga (Brest)