Il mercato per Locatelli inizia ora: lo aspetta l’Europa dei grandi

Manuel Locatelli è pronto per una grandissima, che sia Juventus, Manchester City o un altro top club a livello mondiale. Non lo diciamo noi, ma Giovanni Carnevali, che ha chiuso il mercato invernale del Sassuolo aprendo di fatto quello estivo. Sul giovane centrocampista, nella sessione invernale, c’erano pochi dubbi. Ora inizia il countdown.

Servivano conferme? A chi le cercava, Locatelli ne ha offerte a bizzeffe nella stagione in corso di svolgimento. Il centrocampista scuola Milan ha certificato quanto le ultime due annate non fossero miraggi ma l’epifania di un centrocampista ai vertici della nostra Serie A. Diciotto partite, due gol e un assist dopo, i numeri sorridono al classe ’98: il secondo miglior centrocampista della Serie A per passaggi riusciti a partita (68 in media), il primo per quanto riguarda quelli nella trequarti avversaria (11 in media a gara), nonché per passaggi lunghi portati a termine in assoluto (75). Locatelli è il centrocampista più cercato dai propri compagni e quello che smista il maggior numero di palloni nel nostro campionato, di cui il Sassuolo è magari non più sorpresa ma piacevole conferma. C’è di più: è il primo centrocampista centrale per numero di azioni difensive riuscite in assoluto (204, quasi undici a partita in media), il terzo per recuperi totali. Freddi numeri che aiutano molto a capire perché il mercato sia decisamente caldo.

Guardiola, Pirlo e gli altri. Nell’estate 2020, il tecnico della Juve lo aveva indicato tra i potenziali rinforzi. Da Manchester assicurano che a Guardiola piaccia eccome. Nomi che fanno tremare i polsi, magari non quelli di un ragazzo cresciuto in una delle società più importanti al mondo e poi chiamato a riprendersi questi palcoscenici dalla provincia, senza nulla togliere al Sassuolo che peraltro anche con lui punta a chiudere in Europa questo campionato. Quella dei grandissimi, però, aspetta Locatelli in altre avventure e altre città. Se il contratto dice 2023, è improbabile che s’andrà oltre il 2021. A quale prezzo? Ecco, forse è l’unica domanda da porsi: per Transfermarkt vale 35 milioni, il CIES lo calcola tra i 30 e 40. Probabile che il Sassuolo ne chieda di più, e a quel punto bisognerà vedere chi porterà al Mapei Stadium la cifra giusta.