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Serie A, la Top 11 della 35ª giornata: dominio Roma, ma il migliore è del Sassuolo

Serie A, la Top 11 della 35ª giornata: dominio Roma, ma il migliore è del SassuoloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:30Serie A
Gaetano Mocciaro

Solo cinque squadre rappresentate nella Top 11 della 35ª giornata, con il sassolese Armand Laurienté unico a meritarsi un 8 in pagella. È la Roma a dominare con 4 interpreti, seguita da Lazio, Lecce e Sassuolo a 2. Vlahovic è il portabandiera della Juventus. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:

Wladimiro Falcone (Lecce) 7

Wesley (Roma) 7
Gianluca Mancini (Roma) 7
Mario Hermoso (Roma) 7.5
Nuno Tavares (Lazio) 7

Santiago Pierotti (Lecce) 7.5
Kristian Thorstvedt (Sassuolo) 7.5
Niccolò Pisilli (Roma) 7.5

Tijjani Noslin (Lazio) 7.5
Dusan Vlahovic (Juventus) 7.5
Armand Laurienté (Sassuolo) 8

- - -

35ª GIORNATA
Pisa - Lecce 1-2
52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira
Udinese - Torino 2-0
45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen
Como - Napoli 0-0
Atalanta - Genoa 0-0
Bologna - Cagliari 0-0
Sassuolo - Milan 2-0
5' Berardi, 47' Laurienté
Juventus - Hellas Verona 1-1
34' Bowie, 62' Vlahovic
Inter - Parma 2-0
45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan
Cremonese - Lazio 1-2
29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90' + 2 Noslin
Roma - Fiorentina 4-0
13' Mancini, 17' Wesley, 34' Hermoso, 58' Pisilli

CLASSIFICA
1. Inter 82
2. Napoli 70
3. Milan 67
4. Juventus 65
5. Roma 64
6. Como 62
7. Atalanta 55
8. Lazio 51
9. Bologna 49
10. Sassuolo 49
11. Udinese 47
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 40
15. Cagliari 37
16. Fiorentina 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 20
20. Pisa 18

MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
13 reti: Thuram (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA
Torino - Sassuolo (venerdì 8 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Udinese (sabato 9 maggio, ore 15, DAZN)
Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)
Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)
Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)
Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)
Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45, DAZN)

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