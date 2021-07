Il Milan ha fretta di chiudere il rinnovo di Kessie: alzata l'offerta a 5 milioni all'anno

Nella giornata di ieri, spiega la Gazzetta dello Sport, sono ripresi i contatti fra il Milan e l'entourage di Franck Kessie per portare avanti la questione rinnovo. L'idea rossonera è quella di chiudere il tutto in tempi brevi per evitare sorprese: per questo, Maldini e Massara hanno alzato la propria offerta di rinnovo portandola a circa 5 milioni di euro. Ovvero poco meno rispetto ai 6 che chiede l'ivoriano per prolungare.