Il Milan ricorda Astori: "Sono tre anni da quel maledetto giorno che ti ha portato via"

vedi letture

Tre anni fa è scomparso Davide Astori, capitano della Fiorentina ed ex difensore, tra le altre, anche del Milan. Per commemorare l'anniversario della sua morte, i rossoneri hanno affidato a Twitter un messaggio che recita: "Sono passati tre anni da quel maledetto giorno che ti ha portato via". Ecco la foto condivisa sui social: