Il Milan si muove già per il dopo Ibrahimovic: oltre a Hojlund e Broja piace anche Kudus

vedi letture

In casa Milan è già partita la caccia al centravanti del futuro che dovrà raccogliere l'eredità di Zlatan Ibrahimovic che salvo sorprese smetterà al termine dell'attuale stagione. I dirigenti rossoneri cercheranno un attaccante under 22-23 con già buona esperienza ad alti livelli e costo non superiore ai 35-40 milioni di euro.

I nomi sul taccuino di Maldini

Nei mesi scorsi era stato sondato il nome di Sesko del Salisburgo, che però per il prossimo anno è già stato ceduto al Lipsia. Piace Rasmus Hojlund, ultimo acquisto dell'Atalanta che si è già messo in bella mostra nelle prime stagionali. Il Milan lo seguirà durante questa stagione, così come monitorerà i progressi di Mohamed Kudus, attaccante ghanese dell'Ajax che in questa prima parte di stagione ha realizzato 7 gol in 10 presenze. Chiusura con Armando Broja, attaccante classe 2001 rientrato al Chelsea ma che ancora non ha trovato spazio coi Blues, anche se il cambio da Tuchel a Potter potrebbe favorirlo in questo senso.