Il Mr Wolf della Lazio a caccia di certezze: per Caicedo sarà rinnovo o addio?

Felipe Caicedo è il mister Wolf della Lazio versione 2020/2021. Ovvero l'uomo che, spesso partendo dalla panchina, entra e risolve problemi. Con una particolare predilezione per gli ultimi minuti di gara. Ad oggi sono 7 le reti stagionali, fra campionato e Champions League, in 21 presenze totali. 7 reti che spesso e volentieri hanno consentito alla Lazio di ribaltare i risultati e di portare a casa punti che certamente risulteranno pesanti a fine stagione. Ma nonostante questo ruolo da risolutore di problemi, nelle ultime due sessioni di mercato l'ex Espanyol è spesso stato accostato alla cessione. E anche in futuro, verosimilmente, continuerà ad essere così.

Rinnovo possibile? "Sto aspettando il rinnovo", ha ammesso nei giorni scorsi l'attaccante sui social. Una considerazione frutto delle ottime ultime prestazioni, arrivate dopo un periodo di voci e trattative di mercato. La Fiorentina a gennaio ci aveva provato in ogni modo, ma non solo lei. In estate le destinazioni possibili erano più esotiche, dall'Al Duhail all'Al Gharafa, ma le divergenze economiche fra tutte le parti in causa hanno stoppato l'addio. In tutto ciò c'è da considerare la stima di Inzaghi nei suoi confronti, almeno quella sportiva. Perché quando c'è bisogno di cambiare le sorti, il tecnico si affida spesso e volentieri a lui. Ma il futuro, come detto, resta da scrivere: a 32 anni compiuti la punta vorrebbe una sfida da protagonista e un ultimo grande contratto. La Lazio sarà in grado di assecondare le sue richieste? Al momento l'accordo è valido fino al 2022, ma le parti sembrano intenzionate a discutere della faccenda ben prima della naturale scadenza.