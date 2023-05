Il Napoli fatica ad ottenere il sì di Kim per il rinnovo. Le due di Manchester e il Chelsea lo tentano

Dall'1 al 15 luglio Kim-min jae, difensore del Napoli, potrà essere acquistato per una cifra che superiore ai 50 milioni di euro e che in Premier League sfiora i 60, dato che è parametrata sui fatturati di chi acquista. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è per questo che i partenopei stanno faticando ad avere il suo consenso per un rinnovo di contratto in corsa. Le possibilità di guadagnare 6 milioni annui, cifre irraggiungibili per la A, non lo lasciano indifferente.

Il Manchester United ci pensa da tempo, ma i movimenti per la cessione del club limitano le manovre dei Red Devils. Attenzione al Manchester City, che potrebbe privarsi in estate di Laporte e per questo sta corteggiando l'ex Fenerbahce, ma anche al Chelsea.