Il Napoli guarda ancora il Fenerbahce: dopo Kim gli obiettivi sono Kadioglu e Osayi-Samuel

Dopo l'arrivo di Kim in estate, il Napoli continua a guardare in Turchia per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. E proprio come col coreano, il club seguito con maggiore attenzione resta il Fenerbahce: secondo il portale turco Sporx il ds Giuntoli ha messo nel mirino Ferdi Kadioglu e Bright Osayi-Samuel, entrambi centrocampisti, classe '99 e '97. Domenica alla ripresa del campionato si giocherà il derby di Istanbul col Besiktas e gli scout azzurri saranno presenti per seguire i due obiettivi dal vivo, circostanza nella quale potrebbero avere anche un primo contatto coi dirigenti del club.