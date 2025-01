TMW Il Napoli insiste per Comuzzo: solo un'offerta da 40 milioni può far vacillare la Fiorentina

Pietro Comuzzo è un'idea del Napoli per questi ultimi giorni di calciomercato: il club partenopeo sta insistendo per il centrale viola classe 2005 che la Fiorentina non considera sul mercato. Solo un'offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le carte in tavola, una proposta da 40 milioni di euro. A quel punto, la società gigliata aprirebbe alla cessione del difensore che è già nel giro della Nazionale di Spalletti. Negli scorsi giorni il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiesto alla Fiorentina anche Marin Pongracic in prestito, ma la società viola ha subito chiuso a questa possibilità.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore e del sostituto di Kvaratskhelia. Negli scorsi giorni Manna si era così espresso sul colpo in attacco del Napoli: "Garnacho e Adeyemi sono sicuramente due giocatori che ci piacciono, ma non sono gli unici. Valuteremo anche le opportunità che si potranno presentare nell'ultimo periodo, stiamo valutando un po' di cose. Sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato. Vogliamo fare il possibile per migliorare e sostituire Kvara, che purtroppo c'è stata questa cessione che è stata necessaria per la volontà del calciatore e per le nostre dinamiche".

E ancora in un altro passaggio: "Rispetteremo i nostri parametri, non ci tiriamo indietro, ma dovranno esserci le condizioni giusti. Noi dobbiamo rispettare i nostri parametri anche salariali. Abbiamo anche qualche altra idea, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi, perché non sarebbe corretto, ma sicuramente faremo il possibile per migliorare la squadra".