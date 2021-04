Il Napoli mette le ali: contro l'Inter nuova maglia, disegnata dallo stilista Marcelo Burlon

Il Napoli mette le ali sulla maglia e lo fa con l’alta moda. Nella prossima di campionato contro l’Inter, i calciatori azzurri indosseranno infatti una nuova maglia, disegnata dallo stilista argentino (ma con base a Milano) Marcelo Burlon, realizzata nell’ambito della capsule collection Kappa X Marcelo Burlon. Le casacche, rilevate dal sito specializzato footyheadlines e da outpump (media milanese tematico sul mondo della moda), saranno su base nera per i calciatori di movimento e gialla per i portieri. In entrambi i casi, presente un design su petto e spalle con un uccello in volo, simbolo della maison Marcelo Burlon.