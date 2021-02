Il Napoli perde Lozano nel momento clou: il comunicato. A rischio anche il Milan il 14 marzo

Il Napoli perde Hirving Lozano nel momento decisivo della stagione. Il club partenopeo questa mattina ha diramato un comunicato e ha fatto il punto sull'infortunio rimediato sabato dall'attaccante messicano contro la Juventus: "Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro". Ovvero circa un mese di stop: Lozano salterà a questo punto il doppio confronto di Europa League col Granada, ma anche le sfide di campionato contro Atalanta, Benevento, Sassuolo e Bologna. Presto invece per dire se sarà in campo il prossimo 14 marzo a San Siro nel big match contro il Milan.

Stop anche per Davide Ospina. Per il portiere colombiano distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra e uno stop di circa 10-15 giorni.