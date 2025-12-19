Il Napoli ritrova sé stesso in Supercoppa: Conte si gode Hojlund e fa felice De Laurentiis

Il vento dell’Arabia porta buone notizie per il Napoli. Nella semifinale di Supercoppa Italiana disputata all’Al-Awwal Park di Riyadh, la squadra di Antonio Conte supera con autorità il Milan e si guadagna l’accesso alla finale di lunedì, dove affronterà la vincente di Inter-Bologna. Dopo le battute d’arresto contro Benfica e Udinese, gli azzurri rispondono con una prestazione compatta, intensa e finalmente convincente. Il 2-0 finale è lo specchio di una gara controllata: un gol per tempo, prima di David Neres e poi di Rasmus Højlund, autentico protagonista della serata.

Vecchi e nuovi leader

Il danese domina il confronto con la difesa rossonera, lavorando spalle alla porta, attaccando la profondità e firmando una prova completa. Prima propizia l’azione del vantaggio, poi nella ripresa chiude i conti con un diagonale preciso, esaltando anche il pubblico saudita. Un segnale forte, così come l’abbraccio con Romelu Lukaku in panchina: leadership e spirito di gruppo ritrovati.

Conte fa felice De Laurentiis

Conte si prende così la possibilità di conquistare il suo secondo trofeo sulla panchina azzurra. Un obiettivo caro anche al presidente Aurelio De Laurentiis, che vede nella Final Four un’opportunità sportiva ed economica per il club. Il primo ostacolo è superato: ora il Napoli può davvero sognare la terza Supercoppa della sua storia.