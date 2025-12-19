Esclusiva TMW L'ex tecnico di Frattesi, Leva: "Alla Juve per Thuram? Ci guadagnano entrambe"

L'allenatore Emiliano Leva, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com di due giocatori che ha allenato ai tempi delle giovanili della Lazio, ovvero Davide Frattesi e Gianluca Scamacca.

Che ne pensa della crescita che sta avendo Scamacca, tornato determinante dopo l'infortunio?

"Credo che le capacità che ha Scamacca ce le abbia fatte conoscere prima di questo infortunio. La sua forza interiore lo ha spinto a cercare di dimostrare di nuovo di essere il grande giocatore che è. Facendo gol belli e anche importanti, penso a quello in coppa".

In Nazionale ci siamo abituati ad avere Kean e Retegui come riferimento. Ai playoff può essere lui la sorpresa degli Azzurri?

"Conoscendolo penso che lui un pensiero lo stia facendo, può essere un obiettivo che si è prefissato. Sta dimostrando di far bene e fa già parte della Nazionale, può essere un valore aggiunto. Bisogna vedere in quel momento come si presenteranno i giocatori, Gattuso avrà difficoltà di scelta. Per me Gianluca si farà trovare pronto".

Frattesi a questo punto della carriera se lo aspettava già affermato come titolare all'Inter, oppure quella attuale è la sua dimensione?

"Sono un pochino titubante in questo genere di situazioni. Davide lo conosco e penso che quando è stato chiamato in causa, anche negli anni scorsi, si è fatto trovare sempre pronto. Ci sono le dinamiche di squadra, con giocatori non forti, ma fortissimi intorno a lui. Anche l'ultima volta che l'ho sentito gli ho detto: 'Fatti trovare sempre pronto'. È un giocatore che avrebbe bisogno anche di essere titolare, di continuità. Essendo in una squadra di alto livello però devi anche farti trovare pronto come prima riserva".

Roma, Juventus, Napoli: il nome di Frattesi è accostato a diverse squadre. Cambiare aria può fargli bene?

"Quelle che ha citato sono squadre importanti, blasonate al pari dell'Inter. Se in futuro ci fosse la possibilità per lui di andare a giocare in uno di questi club ben venga per lui, farebbe bene come sta facendo bene all'Inter".

Nello scambio Khephren Thuram-Frattesi chi ci guadagnerebbe?

"Ci guadagna la squadra che se li mette dentro in rosa: sono due ragazzi di valore, sarebbero acquisti importanti sia per l'Inter che per la Juventus".

Che ne pensa del momento della Lazio?

"Ha un gruppo di giocatori importanti. Non so se a gennaio avrà la possibilità di inserirne altri, credo che comunque sono risaliti facendo buone prestazioni e facendo punti in classifica. Quello del nuovo anno sarà un campionato del tutto diverso, non solo per la Lazio. Sono curioso di capire come andrà a finire, sia per la Lazio che per le altre squadre in lotta per i primi posti".